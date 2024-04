Bon Salon werft vrijwilligers voor spiegeltent Dorpsfeest

1 uur geleden

Het vier weken durende Dorpsfeest Boxtel dat vrijdag 24 mei van start gaat in kasteelpark Stapelen kan nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken. Wie belangstelling heeft, is dinsdag 9 april vanaf 19.30 uur welkom tijdens een informatieavond in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

De voorbereidingen voor het programma in en rond spiegeltent Bon Salon zijn in volle gang en voorlopen voorspoedig, meldt Wim Ketelaars. De voorzitter van stiching Bon Salon geeft aan dat alle weekeinden én avonden zijn volgeboekt met gratis toegankelijke en openbare activiteiten. Die lopen uiteen van muzikale optredens tot lezingen en voorleesochtenden. Heel veel verenigingen en organisaties grijpen de kans om in de periode tot en met 23 juni iets te ondernemen in de nostalgische Vlaamse danstent.