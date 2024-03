Sint-Ursula herbergt voortaan ook museumdepot

Jarenlang beschikte museum MuBo in een magazijn van Van der Velden Rioleringsbeheer aan de Schouwrooij kosteloos over een ruim depot. Begin 2023 ging het pand over in handen van Etrias, een webwinkel voor lifestyle producten. Die wilde het museumdepot aanvankelijk wel handhaven, maar heeft de ruimte nu zelf nodig. En dus moest de museumstichting op zoek naar een vervangende opslaglocatie.