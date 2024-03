Dikmans in hommage aan tekenaar Joop Klepzeiker

vr 1 mrt, 12:30

De Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans heeft bijgedragen aan het hommageboek aan Eric Schreurs (1958-2020), bekend van Joop Klepzeiker. De bundel vol strips, interviews en verhalen werd zaterdag gepresenteerd in het Museum of Comic Arts (MOCA) in Noordwijk.

Uitgever Leon Verhoeven kwam drie jaar geleden op het idee verschillende striptekenaars een ode te laten brengen aan de geestelijk vader van Joop Klepzeiker. Ook Dikmans werd gevraagd een bijdrage te leveren. Regelmatig tekent de enthousiaste Boxtelaar, bekend van Anders-Man en Verhalen van Vroeger, hommages van zijn favoriete figuren uit de stripwereld, met name Willy Vandersteen (Suske en Wiske), maar dus ook Scheurs.

Na een succesvolle crowdfundingactie afgelopen najaar, werd het boek dit weekend gepresenteerd aan de ouders, kinderen en broer van de in 2020 overleden cartoonist. Dikmans’ werk is over vier pagina’s in het album verdeeld en staat tussen grote namen uit de stripwereld zoals Hein de Kort, Toon van Driel (FC Knudde), Gerrit de Jager (Familie Doorzon) en Eric Heuvel (January Jones).

Alle tekenaars signeerden tijdens de presentatie het boek dat wordt uitgegeven door Reboot uit Schijndel. De bundel is te koop via www.rebootcomics.nl.