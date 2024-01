Online carnavalsagenda Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde

di 30 jan, 11:25

Download (gratis) de nieuwsapp van Brabants Centrum (BC) en weet wat er te doen is tijdens carnaval in de gemeente Boxtel en Gemonde. In de app verschijnt een volledige agenda met alle activiteiten in de dorpen. Download hier voor Android of Apple.

Net als ieder jaar is er in Eendengat, Ploegersland, Oggelvorsenpoel en Mullukzuipertjesland van alles te beleven. Dit jaar hoeft niemand het overzicht kwijt te raken met de nieuwsapp van BC, te downloaden voor Android- en Apple-apparaten.

De komende periode vult de redactie de carnavalsagenda, die vanaf maandag 5 februari al live staat. Naast zaken als de carnavalsoptochten, publieke (plein)feesten en andere festiviteiten, staan er ook activiteiten van deelnemende horecazaken in. De agenda verschijnt ook op de website en in de krant. Cafés die mee willen doen, kunnen zich melden bij Carlijn van Berkel via haar e-mailadres: carlijn@boxtelmediacentrum.nl.