Two of Us naar Noordkade voor luistercafé Beatles

vr 26 jan, 17:02

Een luistercafé waarbij verhalen maar ook nummers klinken van The Beatles. Het Boxtelse muziekduo Two of Us organiseert dit op vrijdag 1 maart samen met fan Ton Lunenburg uit Sint-Oedenrode, die in 1972 probeerde het wereldrecord plaatjes draaien van de legendarische band te verbreken.

Boxtelse muzikanten Jos Vervoort en Adrie van Osch vormen samen Two of Us. De tweekoppige band speelt 1 maart vanaf 20.30 uur in cultureel café De Afzakkerij diverse nummers van de Beatles. Dit in samenwerking met Lunenburg uit Sint-Oedenrode, die verhaalt over de Britse band en zijn ervaringen daarmee. Meer informatie: https://ap.lc/yueAG.Toegang is gratis.