Durpsherberg start met de lijst ‘Liemptse top 100’

ma 18 dec., 10:00

Kastelein Ton van Alphen van de Durpsherberg krijgt ze vaak aan de toog in Liempde: aanvragen voor liedjes waar hij zelf ook nog nooit van gehoord had. En die de welbekende Top 2000 ook niet halen. Dus waarom niet een eigen lijst voor het dorp: de ‘Liemptse top 100’.

,,Ik heb er in het café al veel leuke reacties op gehad. We gaan er op zaterdag 13 januari een leuke avond van maken. Om 20.30 uur starten we met het afspelen van nummer 100 en dan zo rond sluitingstijd is de eerste bekend.” Hij kwam met het idee door de gasten aan zijn bar. ,,Die zeggen rond deze tijd vaak: zet de Top 2000 maar op. Dan begint iedereen weer over liedjes te praten die deze lijst niet hebben gehaald. En zo komen er nog eens vijfhonderd nummers achteraan.”

FORMULIEREN

Iedereen kan tien nummertjes opgeven. Via de Facebookpagina Café De Durpsherberg is het formulier hiervoor te vinden. Deze moet uiterlijk 6 januari worden ingeleverd via info@durpsherberg.nl of tijdens openingstijden van de kroeg aan de Dorpsstraat 6 in Liempde.