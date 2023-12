Sint naar het schoolplein in busje van de NASA

Enthousiaste leerlingen van de Molenwijkschool ontvangen Sinterklaas, die met Piet arriveerde in een bestelbusje van de NASA...

Sint en Piet beleefden dinsdag 5 december traditiegetrouw de drukste dag van het jaar. Zo bezochten zij in het hele land scholen. Op de ene onderwijsinstelling kwamen ze te paard, op een andere in een sjieke bolide. Of met een zwarte bus van de NASA...