Het Bacchusbeeldje is het bekendste object uit de Romeinse tijd dat tijdens opgravingen in Esch is gevonden.

Replica van beroemdste Essche beeld naar MuBo

zo 12 nov., 12:39

De vaste expositie in Museum Boxtel (MuBo) over de historie van Boxtel, wordt uitgebreid met een bijzonder object: een replica van het Bacchusbeeldje, het bekendste object uit de Romeinse periode dat tijdens opgravingen in Esch werd ontdekt.

Het Noordbrabants Museum aan de Verwerstraat in Den Bosch geeft de replica in langdurige bruikleen aan MuBo. Medewerkers van het huis voor kunst, cultuur en de geschiedenis van de provincie, overhandigen het Bacchusbeeldje op donderdag 14 december aan het Boxtelse museum aan de Baroniestraat. In de ochtend zullen beide partijen ook de bruikleenovereenkomst ondertekenen.

GRAF VAN RIJKE DAME

De Romeinen waren tweeduizend jaar geleden zichtbaar aanwezig in Boxtel en omgeving. De eersten kwamen ongeveer 57 voor Christus naar het gebied. Tussen 1950 en 1961 zijn er archeologische opgravingen gedaan in Esch, waarbij diverse interessante objecten aan het licht kwamen. Het barnstenen Bacchusbeeldje werd gevonden in het zogeheten ‘Graf van de rijke dame’, samen met onder andere sieraden, mantelspelden en luxe glaswerk.

Het beeldje verwijst naar de gelijknamige Romeinse god die genoot van drank en eten. Dit voorwerp geldt als een van de topstukken van de circa tweehonderd vondsten die in de vorige eeuw werden gedaan in Esch.