Sjoelers strijden om Boxtelse titel in De Rots

1 uur geleden

Wie is de beste sjoeler van Boxtel? Dat wordt zaterdag 30 september uitgemaakt in De Rots. Het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat houdt vanaf 20.00 uur de eerste editie van het open Boxtels kampioenschap sjoelen.

De zaal is al vanaf 19.00 uur open. Deelnemers, ervaren of niet, spelen in tweetallen vier rondes. De beste sjoelers komen vervolgens in de finale terecht.

Voor de drie beste teams zijn geldprijzen beschikbaar en er is een wisselbokaal. Deelname kost tien euro per team. Aanmelden kan ook individueel, de organisatie stelt uit de losse inschrijvingen koppels samen.

Inschrijven kan via kaartverkoop@derotsboxtel.nl of telefoonnummer 06-40 57 33 65. Er kunnen maximaal veertig teams meedoen.