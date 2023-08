Theereis Sri Lanka

1 uur geleden

Rianne Doornekamp van theetuin ‘t Bakhuys aan De Bocht 4 in Lennisheuvel organiseert al jarenlang reizen naar Sri Lanka. Reizigers ontdekken de wereld van thee door bezoeken aan musea, plantages en fabrieken. Maar ook botanische tuinen, een olifantenweeshuis, de Tempel van de Tand, een jeepsafari en nog veel meer zijn onderdeel van de trip. ,,Het is 60 procent thee en 40 procent Sri Lanka”, beschrijft Rianne de unieke trip. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met haar via 06-13 03 13 63 of bakhuys@hightea-teetuin.nl.