Ervaringen delen tijdens Koffie met Kennis

1 uur geleden

Koosje de Leeuw vertelt over de bevrijdende jaren zestig waarin zij opgroeide. Ze doet haar verhaal tijdnes de nieuwe serie Koffie met Kennis die dinsdag 19 september van start gaat in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel.

Elk derde dinsdag van de maand staat een ander thema centraal tijdens Koffie met Kennis in de bieb. Het draait er om ontmoeten en het delen van ervaringen. De Leeuw vertelt over hoe de wereld er toen uitzag in de jaren zestig en hoe ze terugkijkt op haar rol als meisje in het gezin. Het is een herkenbaar verhaal voor iedereen die net na de oorlog is geboren.

Door te delen en ervaringen uit te wisselen, leren bezoekers weer nieuwe dingen van elkaar en van een deskundige. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Deelnemen is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via e-mail: boxtel@huis73.nl.