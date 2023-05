Geen windwijzer is veilig voor Gerards camera

Gerard Schalkx kon natuurlijk zelf niet achterblijven na al die windwijzers in Liempde gefotografeerd te hebben. Na heel wat zagen, boren, vijlen en schuren én het laswerk van een derde staat zijn exemplaar nu ook op het dak. Foto: eigen collectie.

Al meer dan een halve eeuw fotografeert Schalkx alles wat los en vast zit in Liempde, het dorp waar hij geboren en getogen is. Zo maakte hij onder andere voor erfgoedvereniging Kèk Liemt al vele jaren foto’s, die in exposities en boeken gepublicee..