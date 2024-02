De kogelgaten zijn de volgende ochtend nog goed te zien in de woning aan de Poolsestraat in Boxtel.

Verdachten schietpartij Poolsestraat door agenten met getrokken pistool uit auto gehaald

za 3 feb, 14:35

De drie Boxtelse mannen die vannacht door de politie zijn aangehouden in verband met een schietpartij aan de Poolsestraat, zijn gearresteerd met getrokken pistool. De auto met de verdachten werd staande gehouden aan de Prins Hendrikstraat. In het voertuig werd een vuurwapen aangetroffen.

Vanwege het schietincident op een woning aan de Poolsestraat, waren agenten extra voorzichtig bij de aanhouding. De mannen werden onder schot gehouden door de politie en gesommeerd uit de auto te stappen.

Op het moment van de beschieting lagen de bewoners van het huis te slapen. Er raakte echter niemand gewond. In het raam zijn verschillende kogelinslagen te zien. Volgens de politie ging stonden er vlak voor het incident verschillende personen bij de voordeur ‘te vervelen’. De drie gearresteerde verdachten zijn naar het politiebureau gebracht en ingesloten. De auto waarin zij reden is voor onderzoek in beslag genomen.

ONDERZOEK

Rond het huis zelf is ook onderzoek verricht. Agenten vonden diverse kogelhulzen. Ook worden beelden van deurbelcamera’s in de directe omgeving nagekeken en met buurtbewoners gesproken. Wie nog informatie heeft over de beschieting kan contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn 0800-60 70 of tips anoniem doorgeven via 0800-70 00.