Politiecontrole op carpoolplaats bij afslag Boxtel-Noord

37 minuten geleden

De politie en andere instanties hebben een grootscheepse controle gehouden op de carpoolplaats nabij Kampspoor in Boxtel.

Met motoren werden weggebruikers van rijksweg A2 gehaald en begeleid naar de carpoolplaats nabij de afslag Boxtel-Noord. De politie maakt later via X, voorheen Twitter, bekend wat deze actie heeft opgeleverd.

Vooralsnog is er één bekeuring bekendgemaakt via het sociale medium. Een 53-jarige bestuurster kreeg een bon voor het vasthouden van haar telefoon. ,,Ze smeekte om een waarschuwing omdat ze hiervan zou leren, waren haar eigen woorden. Collega’s kwamen er snel achter dat ze hiervoor in de afgelopen vier jaar al zes keer eerder was bekeurd", meldt de politie op het X-kanaal.