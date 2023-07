Update: Dave, de jongen die vermist was, is gevonden

38 minuten geleden

Dave, zoon van Kasia van Kollenburg- Gawlina uit Boxtel, is terecht. Dat meldde zijn moeder een paar minuten geleden. De politie heeft de jongen gevonden. Hoe en waar is nog onbekend. De jongen was sinds vanochtend verdwenen. Hij was om halftien nog even in Boxtel, sindsdien werd hij vermist.