Politie zoekt vermiste jongen Dave

1 uur geleden

Dave, zoon van Kasia van Kollenburg- Gawlina uit Boxtel, wordt sinds vanmorgen vermist. Zijn moeder roept iedereen op zich bij haar of de politie te melden als ze hem hebben gezien. Hij is vanochtend in Uden verdwenen, aldus zijn moeder en om halftien nog in Boxtel geweest. De politie is inmiddels aan het zoeken.