Preview Bazaar Boxtel in classic rockcafé Dok 12

Elk jaar weer worden de organisatoren van de Bazaar Boxtel overstelpt met aanvragen van bandjes die graag willen optreden op het kleurrijke festival in park Molenwijk. Omdat het aantal podiumplekken beperkt is, houdt de Bazaar Boxtel zondag 12 maart een muzikale preview in classic rockcafé Dok 12 aan de Markt. De leukste bands verdienen een plek op het festival...

Volgens bestuurslid Carla Karssemakers van Bazaar Boxtel hebben zich tal van bandjes gemeld die in Dok 12 een gooi willen doen naar een podiumplek in Molenwijk. ,,Het voordeel van de preview is dat we als bestuur kennis kunnen maken met een aantal leuke bandjes, maar dat we muzikanten ook een podium kunnen bieden in Dok 12", aldus Karssemakers. Een oproep via de Facebookpagina van Bazaar Boxtel leverde veel respons op; niet minder dan acht bands zullen zondagmiddag vanaf 14.00 uur optreden in het classic rockcafé.

De bands krijgen allemaal ongeveer 30 tot 45 minuten speeltijd. Zes optredens staan nu al vast: Into FM, One Two Many, Central Heating, Guess What, Dennis Wels en The Japanese Karaoke Show featuring Michel Geelen. Bestuurslid Karssemakers was deze week nog in gesprek met twee andere groepen die ook naar Dok 12 zullen komen. Het laatste optreden eindigt omstreeks 19.00 uur. De preview is gratis toegankelijk.

BOXRUBA

Het bestuur van Bazaar Boxtel werkt al aan de programmering van de zestiende editie van het festival, dat zondag 9 juli in park Molenwijk wordt gehouden. De deels uit Boxtel afkomstige rockband BoXruBa is geboekt als afsluiter. Verder zijn er optredens van de Tilburgse reggaeband Fijahborn en zijn er concerten van Acting The Maggot en Angela's Project. Een aantal jonge talenten van de Talent Factory uit Liempde zal eveneens te zien en te horen zijn op de Bazaar.