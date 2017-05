Binnenkijken bij Bijnen tijdens open dag

Op zelfgekozen momenten binnenwandelen om uitleg te krijgen over verzekeringen en uitvaarten in een huiselijke sfeer onder het genot van een kop koffie. Dat is mogelijk bij de Boxtelse vestiging van uitvaartonderneming Bijnen. Het pand aan de Baroniestraat 53 werd vorig jaar ingrijpend verbouwd tot een warme plek waar mensen ontvangen kunnen worden en van advies worden voorzien. Morgen, zondag 28 mei wordt een open dag georganiseerd.

Tien jaar geleden verkocht Betty Bijnen haar Boxtelse uitvaartbedrijf aan zwager Rien, de broer van haar overleden man Henk, zodat Rien en Patricia hun Vughtse uitvaartbedrijf - de hoofdlocatie- uitbreidden met de vestiging aan de Baroniestraat. Het is een echt familiebedrijf: de zoons van Patricia en Rien werken mee in het bedrijf, net als neef Igor Bijnen. ,,We willen er graag voor de inwoners van Boxtel zijn. Niet alleen via e-mail en telefoon, maar juist via persoonlijk contact", aldus Igor, binnen de organisatie verantwoordelijk voor de IT en het drukwerk. ,,Stel: Henk en Truus zitten samen 's avonds op de bank en willen meer weten over uitvaarten of verzekeringen. Dan kunnen ze de volgende dag even binnenlopen", voegt Wouter van Weert, zoon van Patricia, toe. Hij is actief als uitvaart- en verzekeringsadviseur en gastheer bij Bijnen.

Om het pand 'een open sfeer' te geven, is vorig jaar besloten tot een verbouwing. Die is inmiddels volledig afgerond. Zo is er een glazen pui geplaatst, staat er een grote huiskamertafel en heeft het pand frisse kleuren gekregen. ,,Enkele objecten zullen voor inwoners van Boxtel zeker herkenbaarheid oproepen", vertelt Wouter als hij naar de kaarsenstandaarden, tapijten en een houten bank wijst. ,,Die komen uit de voormalige Heilig Hartkerk..."

OPEN HUIS

Om iedereen een uitgebreid kijkje achter de schermen te bieden, wordt in de Boxtelse vestiging van Bijnen aan de Baroniestraat 53 op zondag 28 mei een open dag gehouden. Bezoekers zijn tussen 13.00 en 17.00 uur welkom voor een rondleiding in het verbouwde pand. Er worden doorlopend presentaties verzorgd over thanatopraxie (lichte vorm van balseming), natuurbegraafplaats en wat er komt kijken bij de dag van de uitvaart. Daarnaast kunnen mensen bij verschillende stands onder het genot van een hapje en drankje informatie krijgen over de mogelijkheden rond verzekeringen, urnen, rouwdrukwerk en duurzame producten, zoals een kist van duurzaam hout met een bedje van mos of van afbreekbaar plastic.

Kijk voor meer informatie over Bijnen en de open dag op www.facebook.com/bijnenboxtel.

FOTO BOVEN: Wouter van Weert en zijn moeder Patricia Bijnen van uitvaartonderneming Bijnen. Zondag 28 mei wordt in de Boxtelse vestiging aan de Baroniestraat een open dag gehouden. (Foto: Peter de Koning).