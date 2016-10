ZorgSamenBuurt Oost van start

Op de foto: In gemeenschapshuis De Rots ging dinsdag officieel ZorgSamenBuurt Oost van start.

Uit onderzoek dat de stichting Ouderen in Regie deed in Boxtel-Oost bleek dat er in deze wijk behoefte is om diensten en activiteiten met elkaar uit te wisselen. Dat heeft geleid tot het initiatief ZorgSamenBuurt Oost, dat dinsdagavond officieel van start ging met een bijeenkomst in gemeenschapshuis De Rots.

Een boodschap doen, iemand wegbrengen naar de huisarts of kleine klusjes verrichten in huis. Door middel van een lijst die de werkgroep ZorgSamenBuurt Oost verspreidde in Boxtel-Oost, is een overzicht van vraag en aanbod op gang gekomen. Wederkerigheid is hierbij het sleutelwoord: mensen doen iets voor of met een ander en krijgen daar wat voor terug.

Om het laagdrempelig te houden, is een telefoonteam opgestart dat bestaat uit Henny de Haan, Henk Spooren, Robbert van der Velden, Riet van Heesch en Ans van den Brand. Zij koppelen de vragen die telefonisch binnenkomen aan de aanbieders. Vervolgens is het de bedoeling dat de aanbieder contact maakt met de vrager en verdere afspraken maakt. Het is niet de bedoeling dat het team professionele hulp of zorg gaat bieden. Er kan eventueel wel doorverwezen worden naar reguliere hulpinstanties. Het telefoonnummer, dat op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur gebeld kan worden, is 06-30 22 34 24.