Zeskamp voor Cochabamba bij JRL

Guusje Bosma uit Boxtel is een van de leerlingen van het Jacob-Roelandslceum die deelneemt aan de reis naar Cochabamba in Bolivia. In de aanloop naar de reis houdt de Boxtelse zondag 19 februari een zeskamp in de gymzaal van het JRL om geld in het laatje te brengen, voor de reis én projecten ter plaatse.

Onder de naam 'Cochakampa' kunnen jongeren meedoen aan de zeskamp. In de gymzaal wordt een spellenparkoers uitgezet. ,,Alle spelonderdelen zijn nog niet bekend, maar mensen gaan onder meer op skilatten lopen, ook komt er een parkoers dat ze moeten afleggen op hele grote ballen", vertelde Guusje eerder in Brabants Centrum. ,,Bovendien denk ik aan een vierlingenrace; dan zit je met vieren in één grote broek... Je hoeft helemaal niet sportief te zijn hoor. Het wordt vooral een heel gezellig evenement. Er klinkt ook leuke muziek; daarvoor heeft deejay Max van Brunschot zijn medewerking toegezegd."

Deelnemers kunnen zich tot 17 februari aanmelden via e-mail: guusje-bosma@hotmail.com. Meedoen kost vijf euro; teams van zes personen zijn ook welkom. Het geld kan overgemaakt worden op IBAN-nummer NL98 RABO 0121 9417 44.