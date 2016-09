Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Zesde editie Boxtel Oost Dag

De zesde editie van de Boxtel Oost Dag die de sociale cohesie in de wijk Oost moet versterken, vindt zondag 25 september van 11.00 tot 16.00 uur plaats. De activiteiten tijdens de Boxtel Oost Dag zijn nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Het Wijkorgaan houdt vast aan een 'format' maar bezoekers zullen zondag tóch een aantal nieuwe publiekstrekkers treffen in het gebied tussen gemeenschapshuis De Rots en winkelcentrum Oosterhof.

Liefst 75 markt- en informatiekramen worden opgezet. Op het grasveld rechts van De Rots strijkt de Kinderboerderij neer. Niet alleen met een kraam, de medewerkers brengen óók een pony mee, waar ritjes op kunnen worden gemaakt. Faes Entertainment zet op het grasveld allerlei attracties neer, die allemaal in het teken staan van het thema 'Beestenboel'.

Waar voorheen bij De Rots en voor en achter Oosterhof verkoeling kon worden gezocht op de terrassen mét tapvergunning, kan dat tijdens deze editie ook in de Oisterwijkstraat. Zo zijn de pleisterplaatsen wat meer gespreid over het hele gebied. Daarnaast keert de brandweer na twee jaar afwezigheid - vanwege tegelijk geplande brandweerwedstrijden - terug. , In plaats van een enkel voetbalparcours, worden deze editie twee circuits uitgezet rondom Oosterhof. Ook wordt de podiumvrachtwagen volgens De Vreede vervangen voor een klein open podium.

Het complete programma van de Boxtel Oost Dag is te vinden op www.boxtel-oost.nl.