Willy van Zuijlen overleden

Willy van Zuijlen (74) is vrijdag overleden. De Liempdenaar is voor velen geen onbekende; sinds 2002 was hij raadslid van de gemeente Boxtel en bekleedde hij jarenlang diverse andere maatschappelijke functies, zoals het voorzitterschap van DVG en de stichtingen Zonnebloem afdeling Liempde en Tourspel Liempde.

Na precies 41 jaren zette Van Zuijlen in 2001 een punt achter zijn loopbaan bij de gemeente Boxtel. In de voormalige gemeente Liempde was hij jarenlang gemeentesecretaris en maakte hij van dichtbij mee hoe de zelfstandigheid in 1996 prijs moest worden gegeven. De laatste jaren was hij als assistent-secretaris van de gemeente Boxtel bezig met grotere projecten als de verbouwing van het gemeentehuis en het wijkbeheer.

In 2002 behaalde Van Zuijlen na een stevige persoonlijke campagne in Liempde een raadszetel voor het CDA. Vier jaar lang zat hij voor die partij in de gemeenteraad, om vervolgens in 2006 over te stappen naar Balans. Voor die partij zat hij elf jaar lang in de gemeenteraad. Ook vervulde Van Zuijlen het penningmeesterschap van Balans.

Daarnaast bleef Van Zuijlen in zijn woonplaats Liempde behoorlijk actief, onder meer voor Kèk Liemt, stichting Jeugdbelangen, parochie Sint-Jans Onthoofding, Lokale Omroep Liempde en Stichting Kasterensche Watermolen en voetbalclub DVG. In 2002 werd Van Zuijlen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De laatste jaren zette hij zich in voor de Zonnebloem afdeling Liempde, stichting Woudbloem Liempde, Van den Anker-Slijters Stichting, Kinderen van der Velden stichting, de parochie en fanfare Concordia. (Archieffoto: Albert Stolwijk).