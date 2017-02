Waggelaars schudden veren los

Op de foto: De Eendengatse raad van elf danst de polonaise tijdens de Waggelrevue in 2014. (Foto: Albert Stolwijk).

Voordat op de laatste vier dagen van deze maand carnavalsvierders zich onderdompelen in een zee van confetti en serpentines, staan her en der tal van voorfeesten op het programma. Het Boxtelse spotrijk Eendengat beleeft vrijdag 10 en zaterdag 11 februari de jaarlijkse Waggelrevue, zondag 12 februari loopt het Karnavals Kriebels Konsert van stapel. Beide evenementen vinden plaats in aanwezigheid van prins Peer de Twidde en zijn hofhouding. CV Geen Drank Geen Klank vertolkt overal het carnavalslied van dit jaar.

Twee bonte avonden met tonpraters, sketches, zang, dans en muziek. Dat is het vertrouwde recept van de Boxtelse zittingsavonden. Als Waggelrevue worden deze vrijdag en zaterdag opgevoerd in partycentre Denziz, het hofpaleis van de Waggelaars aan de Stationsstraat. De editie van zaterdag is stijf uitverkocht; op vrijdag zijn aan de zaal nog kaarten te koop à 11 euro. Het programma, dat muzikaal wordt omlijst door The Ducktownband, begint om 20.00 uur met de entree van de Eendengatse pretpotentaat en zijn raad van elf.

Zondag 12 februari vindt in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat vanaf 14.00 uur de veertigste editie van het Karnavals Kriebels Konsert door De Aggemarvanhuisaf Band plaats. Dit oudste Boxtelse dweilorkest is al vijf keer elf jaar muzikaal actief in Eendengat. Ook The Ducktownband als De Volle Bloas laten van zich horen tijdens het gratis toegankelijke muziekfestijn.