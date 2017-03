VVD ook de grootste in Boxtel

Op de foto: Een inwoner van Liempde brengt de stem uit in jeugdhuis Pius X. (Foto: Peter de Koning).

UPDATE - De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen in Boxtel als grootste partij uit de stembus gekomen. De voorlopige stembusuitslag werd vannacht omstreeks 03.00 uur bekendgemaakt. De VVD behaalde 22,9 procent van de stemmen, fors meer dan de Boxtelse nummer twee SP, die 14,3 procent behaalde.

Achter de VVD en de SP was sprake van een nek-aan-nekrace tussen meerdere partijen. Net als op landelijk niveau was het voortdurend stuivertje wisselen. Totdat vannacht duidelijk werd dat het CDA de derde partij is geworden met 13,4 procent van de stemmen. D66 eindigde daar net iets achter (13,3), gevolgd door de PVV van Geert Wilders die groeide van 9 procent in 2012 naar 12,3 procent in 2017.

De PvdA, in 2012 nog goed voor 4.129 stemmen in Boxtel, is ook hier weggevaagd. Van de klinkende cijfers die vier jaar geleden werden geboekt (24,3 procent), is bijna niets meer over. Nog geen 5 procent van de kiezers (930) gebruikte het stempotlood voor Lodewijk Asscher en de zijnen. Daarmee volgt Boxtel het landelijke beeld.

GroenLinks heeft ook in Boxtel stevig gewonnen. De partij die vier jaar geleden goed was voor slechts 2,1 procent, boekte met boegbeeld Jesse Klaver aan het roer 8,5 procent. Liefst 1.588 kiezers kozen voor GroenLinks.

Partijen die eveneens wonnen, maar kleiner bleven in Boxtel waren onder meer 50Plus (569 stemmen), Partij voor de Dieren (463), Forum voor Democratie (266) en DENK (194). Artikel 1 was goed voor slechts zes stemmen. In Boxtel werden in totaal 18.658 stemmen uitgebracht, 1.666 meer dan in 2012.

In de papieren editie van Brabants Centrum vult de redactie vandaag drie pagina's met verkiezingsnieuws. Daarin verschijnen ook alle uitslagen en tabellen.