Uitbundig jubileumfeest Becoloth

Op de foto: Burgemeester Mark Buijs feliciteert Willem Voets met vijftig jaar Becoloth. Naast Buijs staan Wilma Voets en Cis en Henk van Bilsen, de twee grondleggers van de kroeg. (Foto: Marc Cleutjens).

Met een druk op een grote rode knop en een heleboel confetti hebben Willem en Wilma Voets, samen met hun voorgangers Henk en Cis van Bilsen, het officiële jubileumfeest van café Becoloth in Boxtel geopend. Dat gebeurde nadat het kasteleinspaar Voets de oude toegangsdeur van de kroeg had geopend en het echtpaar Van Bilsen te voorschijn kwam.

Becoloth bestaat vijftig jaar en is een begrip onder vele generaties. Honderden, misschien wel duizenden jongeren groeiden hier op en zetten hun eerste stappen in het uitgaansleven in dit illustere café. Ze dronken er hun eerste pilsjes, ontmoetten vrienden en vriendinnen voor het leven. Velen waren er zaterdagmiddag bij, eerst bij de reünie van de tappers van Van Bilsen, later als de barmedewerkers van Voets. In ploegen worden alle tijdvakken afgewerkt, inclusief de muziek uit die periode.

Burgemeester Mark Buijs en wethouder Herman van Wanrooij waren namens het gemeentebestuur aanwezig om de jubilerende kroeg en alle medewerkers te feliciteren. Buijs merkte als niet-geboren Boxtelaar op dat hij vroeger beslist iets gemist heeft. ,,Maar ik ken heel veel mooie verhalen, waardoor ik wel mag zeggen dat dit dé huiskamer van Boxtel is."

De festiviteiten bij Becoloth duren nog de hele zaterdagavond. Op zondag is het publiek vanaf de vroege middag welkom voor bier en burgers.

Meer over het jubileumfeest van Becoloth in de edities van Brabants Centrum die dinsdag 4 en donderdag 6 juli verschijnen.