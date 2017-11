Tuktuk gaat voor 1 januari 2018 rijden

Op de foto: Boudewijn Mijjer is de kartrekker van het tuktuk-project in Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

De tuktuk die in Boxtel toeristen en ouderen naar activiteiten en evenementen gaat vervoeren, moet uiterlijk 1 januari worden geleverd. Zo niet, dan ziet Zorgzaam Boxtel af van aankoop. Dat meldt de initiatiefnemer in een brief aan sponsors.

De Zilverexpres Boxtel wordt straks onder meer ingezet voor ritjes van Oertijdmuseum Boxtel naar het centrum. Ook kunnen ouderen naar de weekmarkt of huisartsenpraktijk worden gebracht. De tuktuk had er allang moeten zijn, maar de levering heeft forse vertraging opgelopen.

Na een bezoek aan de fabrikant is duidelijk dat de vertraging is opgetreden door een nieuwe wetgeving en technische problemen, een flinke tegenvaller voor zowel de leverancier als Zorgzaam Boxtel. Wel is bekend geworden dat er geen aparte keuring meer nodig is voor de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Als de eerste tuktuk niet voor 1 januari geleverd wordt, gaat de koop niet door en wordt de leverancier aansprakelijk gesteld voor geleden schade.