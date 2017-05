Treinverkeer gestremd na botsing

De hulpdiensten rukten woensdagmiddag uit naar de dubbele overweg in de Tongersestraat. Een trein botste op die plek op de achterkant van een vrachtwagentje. Er zijn geen gewonden gevallen. Onduidelijk is hoe lang de overweg afgesloten is. Treinreizigers tussen Tilburg en Eindhoven wordt geadviseerd via 's-Hertogenbosch om te reizen.

Een deel van de lading van het vrachtwagentje kwam op de overweg terecht, waardoor de Boxtelse brandweer genoodzaakt was de weg schoon te maken. De brandweerploeg uit Sint-Oedenrode werd ook opgeroepen voor het incident, maar hoefde niet in actie te komen. De afdeling incidentenbestrijding van ProRail is inmiddels gearriveerd om de trein te onderzoeken die in botsing kwam met het vrachtwagentje. NS verwacht dat het treinverkeer rond 20.30 uur weer op gang zal komen. (Foto: Sander van Gils).