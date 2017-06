Tosca wint illustratiewedstrijd

Uitgeverij Lemniscaat organiseert in samenwerking met het International Centre for the Picture Book in Society de illustratiewedstrijd Picture This 2017! Prentenboekmakers uit de hele wereld mogen hieraan deelnemen. Uit Nederland en België zijn dit jaar drie prentenboeken geselecteerd, waaronder die van Tosca van der Weerden, oud-inwoonster van Boxtel. Zij studeert deze week af in de richting Illustratie op kunstacademie Sint Joost in Breda.

Nadat ze haar diploma behaalde op het Jacob-Roelandslyceum, startte Van der Weerden op Sint Joost in Breda. Voor haar afstuderen bedacht ze twee projecten. Een daarvan is een prentenboek over de kok Vatel. In dit waargebeurde verhaal kookt Vatel een omvangrijk diner voor koning Lodewijk XIV en driehonderd edelen. Als er van alles misloopt, neemt de kok een dramatisch besluit. Haar andere afstudeeronderdeel is een educatief project over Cuba. In een tekening heeft Van der Weerden acht animaties verwerkt die door 'augmented reality' zichtbaar worden.

Van der Weerden stuurde dit haar prentenboek over kok Vatel in naar Picture This 2017! Een professionele jury selecteerde de twaalf beste inzendingen uit Nederland en België, Zuid-Afrika, Duitsland en Groot-Brittannië. Van der Weerden werd samen met Marije Koelewijn en Nelleke Verhoeff tot winnaar van Nederland en België uitgeroepen. Het werk van de illustratoren wordt onderdeel van een 'reizende expositie' die te zien is op verschillende locaties in Nederland, België, Zuid-Afrika, Duitsland en Groot-Britannië. Bovendien worden de geselecteerde prentenboeken gepubliceerd in een internationale catalogus en aangeboden op de Bologna Children's Book Fair 2018.

Van der Weerden start komend schooljaar aan een master animatie. (Foto: Falco van der Velden).