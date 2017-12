Sint verrast Petrusschool

Sinterklaas is woensdag 6 december, op zijn verjaardag, begonnen aan de terugreis naar Spanje. Overal is de goedheiligman de voorbije weken feestelijk onthaald en trakteerde hij gul. Ook op de Sint-Petrusschool in Boxtel, waar de Sint arriveerde in een opvallende locomotief.

De afgelopen week werden de dagen op basisschool aan de Burgakker gekenmerkt door de fratsen van Magiepiet. Zo was staf van Sinterklaas omgetoverd tot paraplu. Alleen met behulp van toverdrankjes, gemaakt door de kinderen op basis van een speciaal recept, kon de toverspreuk ongedaan gemaakt worden. Vorige week donderdag bleken de kranen betoverd, waardoor er eventjes gekleurd water uit kwam. Maandag bleken de grote betonblokken op het speelplein aan de Burgakker veranderd in Lego-hoofdjes dankzij een onomkeerbare toverspreuk. ,,Iedereen is het er over eens dat het een kleurrijke eyecatcher is op het schoolplein", aldus woordvoerster Germaine van Meersbergen van de ouderraad.

Dinsdag was het tenslotte tijd om de Sint met zijn Pieten te verwelkomen. In een magische trein kwamen ze de Burgakker opgereden waar de terug getoverde staf overhandigd werd aan zijn eigenaar, de goedheiligman. Onder begeleiding van diverse Pieten zoals DJ-Piet, Voetbal-Piet, Cadeau-Piet, Conducteur-Piet, Loodgieter-Piet, Cadeau-Piet en natuurlijk Opa-Piet werd groots gefeest. Ter afsluiting kreeg de school diverse cadeau's van Sint om samen buiten te spelen.