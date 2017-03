Simek ontmoet Groenhuijsen in theater

Op de foto: Journalist en Amerika-kenner Charles Groenhuijsen wordt donderdag 30 maart door Martin Simek geïnterviewd in Podium Boxtel. (Foto: Roy Beusker).

Na zijn sporen ruimschoots te hebben verdiend als radio- en televisiepresentator gaat Martin Simek de bühne op. Dat doet hij met een reeks theaterinterviews waar hij spraakmakende Nederlanders aan de tand voelt. Donderdag 30 maart komt hij naar Podium Boxtel waar hij de bekende journalist Charles Groenhuijsen interviewt. Die verbleef jarenlang als correspondent in het Amerikaanse Washington D.C. en zal openhartig zijn mening delen over de nieuwe president Donald Trump.

Tijdens het interview staat in ieder geval één onderwerp op de agenda: president Trump. Groenhuijsen is al 35 jaar actief in de journalistiek en verdeelt al tientallen jaren zijn tijd tussen Hilversum en Washington D.C. als schrijver, columnist en correspondent voor onder meer de NOS. Groenhuijsen is een absolute kenner van de Verenigde Staten. Hij schreef verschillende boeken over de ontwikkelingen in het land. Twee jaar terug publiceerde hij 'Oh, oh, Amerika'. Inmiddels is er een herziene uitgave beschikbaar.

Het interview begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl, Hebbes (Markt), Jumbo (Oosterhof), Marimba (Van Beekstraat) en bij drogisterij Bewust Beter (Nieuwstraat, Liempde).