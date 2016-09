Shauny in finale Miss Nederland

Op de foto: Shauny Bult uit Boxtel staat maandag in de finale van Miss Nederland. Met elf andere finalisten maakt ze kans op de titel. (Foto: William Rutten).

Het aftellen is begonnen. Nog een paar nachtjes slapen en Shauny Bult staat in de finale van Miss Nederland. De verkiezing vindt maandag 26 september plaats in Studio 21 in Hilversum en met elf andere jonge vrouwen is de Boxtelse een van de kanshebbers op het felbegeerde kroontje.

De verkiezing van Miss Nederland in Studio 21 omvat een aantal onderdelen. Na de opening en introductie van de twaalf kandidaten, volgt een cocktailronde waarin de finalisten in cocktailjurk over de catwalk lopen en zich volgens een vooraf ingestudeerde choreografie laten zien. In de talentenronde wordt aan de dames gevraagd zich te presenteren met een korte toespraak. De Boxtelse gaat een speech houden over het belang van de inzet van hulphonden.

Tijdens de finale in Hilversum weet Shauny zich gesteund door familieleden en vrienden, niet alleen uit Boxtel maar ook uit Duitsland, Engeland en zelfs de Verenigde Staten. De finale is niet live op televisie te zien; belangstellenden kunnen via sociale media wel de actuele ontwikkelingen tijdens de missverkiezing online volgen.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 22 september.