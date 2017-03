Scouting Boxtel ontvangt échte leiders

Scouting Boxtel heeft afgelopen weekend een themaweekend voor de leiding gehouden. Met dat meerdaags evenement werd ze bedankt voor haar inzet voor de wekelijkse activiteiten van de plaatselijke scoutingafdeling. De deelnemers kregen meerdere uitdagingen voorgeschoteld op het gebied van sport, spel, kennis en creativiteit.

'Wie is de beste amazone?' Die vraag stond centraal tijdens het leidingweekend. Ongeveer 25 leden namen deel aan een bootcamp in Sparrenrijk. Aansluitend volgde een zelfverdedigingscursus. Daarna werden de deelnemers ingedeeld in vier stammen, die elk een eigen schild of vlag moesten maken. Na de lunch kreeg iedere stam een bingokaart met daarop allerlei gekke opdrachten. Zo moesten ze op de foto met drie bouwvakkers, maar ook met één van de organisatoren in een bad met chips. Iedereen moest natuurlijk laten zien dat hij of zij een goede strijder was. Omgaan met pijl en boog was hier ook onderdeel van. Er werd dan ook een bezoekje gebracht aan de buren van Scouting Boxtel aan de Molenwijkseweg: handboogvereniging L'Union. In de avonduren was er ruimte voor een muziekquiz en werd bekendgemaakt wie de beste amazone was.

Zondag genoten de vrijwilligers van een high tea met zelfgemaakte hapjes. Tom van Lamoen, vrijwilliger bij Scouting Boxtel: ,,Normaal regelen we zelf altijd de programma's voor onze jeugdleden. Daarom is het erg leuk om nu verrast te worden met activiteiten die speciaal voor ons bedacht zijn."