Sara uit Esch in de race voor modellencontract

,,Het lijkt me geweldig om model te zijn. Toen ik zestien jaar werd, kreeg ik een fotoshoot van mijn ouders en sindsdien doe ik kleine modellenklusjes. Maar om voor grote merken gevraagd te worden, moet je bij een bureau aangesloten zijn." Dat was de reden dat Sara Bormans (19) uit Esch zich opgaf voor de castingwedstrijd van bureau Elite Model Look Nederland. Uit ruim tweehonderd deelnemers werd Sara, samen met negentien anderen, zaterdag geselecteerd voor de halve finale.

Midden in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht liepen de deelnemers aan de castingwedstrijd van Elite afgelopen weekend over een catwalk en gingen ze op de foto. ,,Het was éxtra spannend omdat er tegelijkertijd veel mensen aan het winkelen waren. Zij konden kijken naar de wedstrijd", vertelt Sara. Toen ze hoorde over de castingwedstrijd, die Elite organiseert om nieuwe modellen aan zich te binden, gaf ze zich meteen op. ,,Het is al lange tijd een droom van me en ik vind het super om die nu waar te kunnen maken." Op basis van de foto's die Sara instuurde, werd ze geselecteerd voor de eerste ronde. Op vier verschillende dagen werden wedstrijden gehouden; Sara mocht zaterdag in Utrecht deelnemen. De jury, bestaande uit enkele mensen van Elite Model Look en de Nederlandse stylist Fred van Leer, koos twintig mensen voor de halve finale. In totaal doen er zo'n tachtig modellen mee aan deze volgende ronde op 30 september in Amsterdam.

MOOIE OGEN

Op 14 oktober vindt de eindstrijd plaats en presenteren twintig finalisten (tien jongens en tien meisjes) zich voor een internationale jury. De winnaar en winnares krijgen een 2-jarig contract bij Elite Amsterdam en mogen in november naar de Elite Model Look World-finale waar ze een internationaal contract kunnen winnen.

Sara, in het dagelijks leven student interieuradviseur aan het Koning Willem 1 College, kijkt positief terug op afgelopen weekend. ,,Waarom ik ben uitgekozen voor de halve finale, is me niet duidelijk. Jurylid Fred van Leer zei wel: 'daar komt ze weer aan, met haar mooie ogen'. Ook zeiden de juryleden dat ze blij werden van mijn gezicht. Het is een heel fijn gevoel als mensen iets in je zien." Wat de finale precies inhoudt, wordt op een later moment bekend. ,,Ik ga me tot in de puntjes voorbereiden. Veel sporten, gezond eten én regelmatig op hoge hakken lopen..."

FOTO BOVEN: Sara Bormans (voor, tweede van links) uit Esch nam deel aan het castingweekend van Elite Model Look Nederland in Utrecht en werd samen met negentien anderen geselecteerd voor de halve finale. (Foto: Elite).