Ploegersland maakt wél verschil

Op de foto: De Golden Girls verwezen met hun gouden act naar het vijftigste seizoen van prinsenvereniging De Ploegers. (Foto: Annelieke van der Linden).

Hoewel de spreuk van het carnavalsfeest in Ploegersland 'Liemt makt gin verschil' luidde, maakten de deelnemers aan de optocht zondagmiddag wel degelijk het verschil. De acts, die veelal een knipoog waren naar het leutmotto , in combinatie met het heringerichte dorpshart zorgden voor een fraaie stoet. Hieronder de volledige uitslagen.

De kolderzitting in café Het Wapen van Liempde - de ludieke activiteit duurde dit jaar liefst tweeënhalf uur - was zondagmiddag nog maar amper afgelopen of het volgende hoogtepunt stond op het programma in Ploegersland: de optocht. Die werd aangevoerd door enkele herriewagens, die een dag eerder ook in de optocht van Mullukzuipertjesland (Gemonde) te zien en vooral te horen waren.

Het waren dit jaar met name de kleinere acts die konden rekenen op grote waardering van het publiek, dat in groten getale langs de Liempdse straten stond. Buurtvereniging Hezelaar toonde een fraaie én lenige synchroon zwem-act, terwijl enkele kinderen lieten zien dat Liempde ook op social media 'gin verschil makt'. Het vijftigste seizoen voor prinsenvereniging De Ploegers werd ook aangegrepen door enkele groepen. De Golden Girls gingen, net als De Ploegers, ook voor goud en waren op zoek naar 'een gouw portret'. Een ander duo wandelde door de Liempde straten achter de rollator en gaf aan vijftig jaar geleden ook (al) meegedaan te hebben...

Een uitgebreid verslag in woord en beeld staat in Brabants Centrum van dinsdag 28 februari en donderdag 1 maart, alsmede op de Facebookpagina van de krant.

Kleine Loopgroep Junioren

Eerste prijs: The crazy S-en-Carnavalfestival

Tweede prijs: Floor Kamp-Ook op social media makt Liemt gin verschil

Derde prijs: Cas van den Heuvel-De hekkers

Grote Loopgroep Junioren

Eerste prijs: De Kannunikes-Makte gij t verschil

Tweede prijs: De Schijnheiligen-Zoek de verschillen

Derde prijs: Karlijn vd Pas-De Smileys

Kleine Loopgroep Senioren:

Eerste Prijs: Golden Girls-Net als de Ploegers gaan wij ook dit jaar voor goud

Tweede Prijs: Jos en Paul Saris-Wij maken gin verschilmaar onderschijt

Derde prijs: Toine en John-Blaaskapel

Grote Loopgroepen Senioren:

Eerste Prijs: BV Hezelaar-Gin Verschil

Tweede Prijs: Joenaltut Kollurs-Joenaltut Kollurs of Liemt

Wagens

Aanmoedingsprijs Witte Kanjer: CV Alt Fist

Eerste prijs:CV Van de Kaart-Feesttrein

Tweede Prijs: De Roestkrabbers-T Groeit en T Bloeit

Derde Prijs: CV Alt Fist-Alt Fist

Wisselbeker

BV Hezelaar-Gin verschil