Orion vermaakt publiek met Zeezicht

Op de foto: Debby van de Loo schittert al 25 jaar op de toneelplanken. Ze werd vrijdag vanwege dit jubileum onderscheiden met een speldje van de Nederlandse Vereniging voor Amateurkunst. (Foto: Peter de Koning).

De première van Zeezicht, de nieuwste productie van Teejatergroep Orion, vond vrijdagavond plaats in gemeenschapshuis Orion. Met 120 bezoekers was de voorstelling stijf uitverkocht. Het blijspel, gebaseerd op Fawlty Towers, de Engelse serie met in de hoofdrol John Cleese die in de jaren zeventig zeer succesvol was, bleek dolkomisch.

Het verhaal, door de Teejatergroep zelf omschreven als 'een tikkeltje absurde komedie' speelt zich af in een tweederangs hotel in Kruiningen waarover eigenaar Lambert Bergman, een rol die vol overgave werd gespeeld door Mark Verhoof, grootse en irreële dromen en verwachtingen heeft. Zijn vrouw Janet (Sjenet) Bergman, met een perfect gevoel voor timing gespeeld door jubilaris Debby van de Loo, heeft een wat meer nuchtere kijk of het hotel, het leven en het huwelijk met haar man. Lambert: ,,In het begin lachten we heel wat af." Janet: ,,Ja, maar nooit tegelijk." Natuurlijk vonden er de nodige kluchtige intriges plaats, waardoor het de spelers zonder problemen lukte de lachers op de hand te krijgen. Regisseur Jacques de Laat toonde zich na afloop van de succesvolle première tevreden: ,,Er werd helder en met goede focus gespeeld. Ik vond het prima gaan", stelde hij.

Debby van de Loo, die al 25 jaar op planken schittert, werd na afloop van de voorstelling in het zonnetje gezet. Burgemeester Mark Buijs speldde haar een onderscheiding van de Nederlandse Vereniging voor Amateurkunst op en Jeroen Wijnen, de 'lievelingsregisseur' van Debby, gaf een toespraak.

Teejatergroep Orion is met Zeezicht nog te zien op 25, 29 en 31 maart en 1 april. Voor de voorstellingen van 31 maart en 1 april zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar via ellenkeesloo@gmail.com of bel naar (0411) 67 44 85.