Orion, kloppend hart van Lennisheuvel

Op de foto: Met muziek van fanfare Sint-Arnoldus en lovende woorden van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Boxtel heropende de bevolking van kerkdorp Lennisheuvel het vernieuwde gemeenschapshuis Orion. (Foto: Albert Stolwijk).

Lennisheuvel heeft zondagmiddag 10 september een geheel vernieuwde Orion heropend. Burgemeester Mark Buijs prees de inzet van de vele vrijwilligers die ervoor zorgden dat het in 1948 in gebruik genomen gemeenschapshuis weer helemaal 'bij de tijd' is. Veel belangstellenden waren present. Oók fanfare Sint-Arnoldus, een van de hoofdgebruikers van de accommodatie. En dus zat het met de muziek wel snor.

Voorzitter Michel Geilfus van het stichtingsbestuur en beheerster Rian Eijkemans stelden afgelopen donderdag in Brabants Centrum trots op alles wat bereikt is met het project Pimp de Orion. ,,In een gebouw met een respectabele leeftijd is het soms roeien met de riemen die je hebt", aldus Geilfus, die al 22 jaar voorzitter is. ,,Maar toen stichting Rond Kerk en Orion ons in 2013 wees op de kansen die een Integraal Dorps Ontwikkelingsplan (IDOP - red.) zou kunnen bieden, hebben we die met beide handen aangegrepen."

Nadat met bestuur en gebruikers een wensenlijst was opgesteld, stond onderaan de streep een bedrag van zo'n 100.000 euro. Uiteindelijk is met ongeveer 70.000 euro heel veel bereikt en zijn vrijwel alle wensen in vervulling gegaan. Beheerster Eijkemans gaf leiding aan de projectgroep Pimp de Orion, die alle werkzaamheden coördineerde.