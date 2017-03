Nina (4) uit Gemonde te zien op tv

Nina van der Schoot uit Gemonde is op maandag 6 maart om 22.05 te zien in de derde aflevering van het televisieprogramma 'Het geheime leven van 4-jarigen'. Het programma, dat wordt uitgezonden op NPO1, speelt zich af in en rond een kinderdagverblijf en geeft een persoonlijk kijkje in de leefwereld van deze leeftijdsgroep. Hoe vinden ze hun plek, sluiten ze vriendschappen, bereiken ze hun doelen en gaan ze om met teleurstellingen?

In elke aflevering staan acht 4-jarigen centraal, die in achtergrond, gezinsherkomst en ontwikkelingsniveau van elkaar verschillen. Toch hebben ze ook veel gemeen: ze zijn nieuwsgierig, vindingrijk, hebben energie voor tien en zijn regelmatig eigenwijs. Wat gebeurt er wanneer ze met elkaar spelen? Hoe reageren ze wanneer ze worden uitgedaagd in vrolijke spelletjes of wanneer ze aan het denken worden gezet in één van de opdrachten? De beelden zijn grappig, verbazingwekkend en regelmatig ontroerend.

Meerdere camera's en audiozenders registreerden het gedrag van de 48 kleuters. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en pedagoog Minchenu Maduro keken mee tijdens de opnames en voorzien de beelden van deskundig commentaar. Ze duiden het gedrag van de kinderen op verfrissende, humoristische wijze en verklaren vanuit wetenschappelijk kader wat het gedrag van de 4-jarigen over hun toekomstperspectief zegt.