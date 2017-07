Nieuwe wandelexcursies VVV Boxtel

VVV Boxtel heeft deze week het zomeravondprogramma bekendgemaakt dat in juli en augustus op de evenementenkalender staat. Liefhebbers kunnen vanaf volgende week elke woensdag- en donderdagavond deelnemen aan een cultuurhistorische avondwandeling, waaronder twee nieuwe routes: Architectuur rond 1900 en Kloosters.

De eerste avondwandeling onder leiding van een VVV-gids wordt woensdag 5 juli gehouden en staat in het teken van de Sint-Petrusbasiliek. De route voert wandelaars langs het oudste gedeelte van de Boxtelse kern; de plek waar de nederzetting is ontstaan. Men zal tijdens de rondgang ontdekken hoe het religieuze en het profane leven eeuwenlang met elkaar waren versmolten. De kanunniken en de zusters clarissen, de overheersing van het protestantisme en de opkomst en ondergang van het 'Rijke Roomsche Leven'. Het Bloedwonder met de Heilig Bloedprocessie, die door de eeuwen heen zijn waarde heeft weten te behouden. Als toegift gaan de kerkdeuren open en kan men zich even laven aan het fraaie interieur van de Boxtelse basiliek.

RENOVATIE EN SANERING

Nieuw is de architectuurwandeling op donderdag 6 juli. Onder leiding van een VVV-gids wandelen deelnemers langs gebouwen die rond 1900 zijn gebouwd in hartje Boxtel. In die tijd was de dorpsuitbreiding groot en was er volop renovatie en sanering. De Woningwet van 1901 bracht een grote nieuwbouwgolf op gang. Na opheffing van de gilden was de architectuur niet meer zo aan banden gelegd. Hierdoor ontstond een mengelmoes aan stijlen in één gebouw.

Woensdag 2 augustus is de start van de eerste Kloosterwandeling die de VVV Boxtel heeft uitgestippeld. In de middeleeuwen, maar vóóral in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw zijn er veel kloosters gesticht in Boxtel. Onderweg krijgen wandelaars antwoorden op vragen over kloosters en hun bewoners en de rol van kloosterlingen in de lokale samenleving. Het wordt volgens de VVV Boxtel een mooie wandeling van vijf kilometer door een fraai stukje groen van de dorpskern. De Kloosterroute staat slechts tweemaal op de rol: woensdag 2 en donderdag 17 augustus.

PROGRAMMA

Het programma van de avondwandelingen ziet er als volgt uit.

Sint Petrusbasiliek: woensdag 5 en 19 juli, woensdag 16 augustus.

Architectuur rond 1900: donderdag 6 juli, donderdag 3 augustus en woensdag 30 augustus.

Kasteel Stapelen: woensdag 12 en donderdag 27 juli, donderdag 10 augustus.

Molenroute: donderdag 13 en woensdag 26 juli.

Binnendommeltjestocht: donderdag 20 juli en donderdag 31 augustus.

Kloosterroute: woensdag 2 en donderdag 17 augustus.

Breukelentocht: woensdag 9 en donderdag 24 augustus.

Wie wil meelopen tijdens een van de VVV-wandelingen, wordt gevraagd zich aan te melden bij het VVV-kantoor aan de Markt in Boxtel, telefoon (0411) 68 54 43 of bij geen gehoor 06-22 56 20 01. Een e-mail sturen kan ook: info@vvvboxtel.nl. Belangstellenden dienen op de dag zelf voor 19.00 uur aanwezig te zijn bij Het Hofje. Deelname kost twee euro per persoon.