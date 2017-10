Nieuwe plaquettes op verzetsmonument

Op de foto: Foutjes in de namenlijsten op het Boxtelse verzetsmonument zijn veertien jaar na de onthulling hersteld. (Foto: gemeente Boxtel).

De plaquettes van het in 2003 onthulde Boxtelse verzetsmonument aan de rand van de Kampina zijn afgelopen week vervangen. Sommige namen zijn verbeterd; bovendien is een extra tekst aangebracht die duidelijk maakt dat met het gedenkteken álle mensen worden herdacht die in het verzet actief waren. Niet alleen de personen wiens naam op de platen van cortenstaal is gegraveerd.

Boxtel staat zondag 15 oktober om 13.30 uur bij de bevrijding van de nazi's in 1944. Bij het verzetsmonument aan het Verzetslaantje, in de buurtschap Roond, worden namens het gemeentebestuur bloemen gelegd als eerbetoon aan de mensen van de Boxtelse ondergrondse. Zij hielden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven ruim honderd vliegeniers en Airbornes verborgen in de bossen van de Kampina.

