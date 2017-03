Neem een kijkje in Liduina

Zorgexpertisehuis Liduina aan de Liduinahof 35 in Boxtel is vandaag, zaterdag 18 maart tot 15.00 uur het decor van de jaarlijkse open dag van Zorggroep Elde. Ook dit jaar kunnen bezoekers nader kennismaken met alle activiteiten van deze zorgaanbieder, die onlangs werd aangewezen als de derde beste werkgever van Nederland.

Het zorgexpertisehuis Liduina is één van de tien locaties van Zorggroep Elde. Tijdens de open dag krijgen bezoekers antwoord op vragen over tijdelijk of langdurig wonen met zorg; thuis of binnen Zorggroep Elde. Naast meer informatie over diensten, services en specialistische afdelingen van de organisatie, komen geïnteresseerden meer te weten over werken, leren of vrijwilligerswerk bij Zorggroep Elde. ,,Mensen die zich willen oriënteren op zorg of op een leuke baan zijn van harte welkom", zo laat een woordvoerster weten.

