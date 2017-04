Monumentale kastanje verdwijnt tóch

Op de foto: In april vorig jaar spanden medewerkers van Pius Floris Boomverzorging uit Vught extra staalkabels tussen de takken om de veiligheid van de zieke boom te verbeteren. De gemeente Boxtel heeft woensdag besloten dat de boom binnenkort wordt gekapt. (Foto: Peter de Koning).

Met 'pijn in het hart' heeft de gemeente Boxtel besloten dat de monumentale paardenkastanje nabij de Zwaanse Brug binnenkort wordt gekapt. Uit recent onderzoek van groenbedrijf Pius Floris blijkt dat de boom grotendeels verrot is en dat de veiligheid niet langer gewaarborgd kan worden. Burgemeester Mark Buijs belooft op dezelfde plek een nieuwe boom te laten plaatsen; Boxtel trekt hiervoor geld uit. Hierover wordt binnenkort meer duidelijk.

Eerder stond de kastanjeboom al op de nominatie om gekapt te worden, maar na een second opinion besloot het Boxtelse gemeentebestuur de kapvergunning te heroverwegen. ,,We hadden zo lang mogelijk willen genieten van de boom, maar uit het nieuwe onderzoek van Pius Floris blijkt dat de boom in de laatste levensfase verkeert", licht burgemeester Buijs toe. De gemeente heeft dinsdag enkele inwoners ingelicht die zich al lange tijd sterk maken voor de kastanjeboom. Onduidelijk is wanneer de boom daadwerkelijk wordt gerooid. ,,Maar dat zal niet lang meer duren", aldus Buijs. ,,We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan als de boom binnenkort over meer bladeren beschikt en er kans is op lentestormen. Het is immers een van de drukste plekken in het centrum van Boxtel."

De burgemeester hoopt dat er zo snel mogelijk iets nieuws op de plek verrijst. Hierover voert de gemeente overleg met de eigenaar van restaurant De Rechter, op wiens terrein de kastanje staat.