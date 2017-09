Liempde decor van Klumpkesdrive

Op de foto: Deelnemers aan de 23e Klumpkesdrive van bridgeclub Liempde spelen bridge in de zaal van restaurant 't Hof aan de Nieuwstraat in Liempde. (Foto: Peter de Koning).

Bridgeclub Liempde houdt zaterdag de 23e Klumpkesdrive. In diverse horecagelegenheden spelen deelnemers de hele dag bridgen.

Voorzitter Frank van de Schans meldde voor de officiële start op zaterdagochtend in restaurant 't Hof aan de Nieuwstraat dat dit jaar liefst 392 deelnemers meedoen, een record. Volgens Van de Schans is de Klumpkesdrive het grootste en gezelligste denksportevenement in de gemeente Boxtel.

Bridgers haalden zaterdagochtend hun inschrijfnummers op bij 't Hof en zwerven de hele dag langs meerdere lokaliteiten in Liempde. De uitslag wordt omstreeks 17.30 uur in 't Hof bekendgemaakt.