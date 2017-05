Kampina verwelkomt de das

De das heeft zich gevestigd in de Kampina. Vrijwilligers van stichting Das&Boom hebben twee bewoonde burchten ontdekt in het natuurgebied tussen Boxtel en Oisterwijk.

Ruim twee jaar geleden werd al eens een das gespot in de Kampina. Per toeval werd het dier tijdens een muizenonderzoek gefotografeerd met een cameraval. Zijn burcht is toen niet gevonden. Twee jaar geleden zijn enkele dassen door het opvangcentrum van Das&Boom uitgezet op naastgelegen landgoed Nemerlaer in Haaren. Mogelijk zijn de dassen in de Kampina afkomstig uit deze groep, maar het is niet uitgesloten dat ze een langere weg hebben afgelegd vanuit het oosten.

Tien jaar geleden is er door de gemeente Boxtel een groene verbindingszone gerealiseerd in het kader van het Natuurnetwerk Brabant. Deze loopt ten noorden van Boxtel en verbindt de natuur van het Dommeldal via de landgoederen Venrode en Sparrenrijk met de natuur van de Kampina. Het is goed mogelijk dat dassen uit het Dommeldal via deze groene verbinding de Kampina hebben ontdekt. Vast staat dat er nu uitwisseling kan gaan plaatsvinden tussen de verschillende dassenpopulaties ten oosten en westen van Boxtel.

Het gaat beter met de das in Nederland, zo meldt Natuurmonumenten. Dertig jaar geleden leefden er nog zo'n twaalfhonderd dassen leefden en was het dier bijna uitgestorven door intensivering van de landbouw, schaalvergroting en de groei van het autoverkeer. Door jarenlange samenwerking tussen natuurbeschermers en overheden zijn er nu zo'n zesduizend dassen, waarvan 1.200 in Noord-Brabant. (Foto: Natuurmonumenten).