Jacob Roelands' vlucht uit Boxtel in boekvorm

Op de foto: Craig Harline vertelt donderdag 3 november in Brabants Centrum uitgebreid over zijn boek Jacobs vlucht. De foto is gemaakt voor de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. (Foto: Marc Cleutjens).

Jacob Roelands (1633-1683) is een van de meest opmerkelijke inwoners die Boxtel ooit heeft gehad. De domineeszoon bekeerde zich tot het katholicisme, vluchtte naar Antwerpen en was als missionaris werkzaam in Brazilië. Voor het eerst verschijnt er een boek over het leven van Jacob Roelands, zijn vader en grootvader. De Amerikaanse auteur Craig Harline verzorgt er dinsdag 8 november twee lezingen over in Boxtel, óók op het Jacob-Roelandslyceum.

De school aan de Grote Beemd is vernoemd naar Jacob Roelands en herdenkt de missionaris in het gebouw met een fraai glas-in-loodpaneel. In de geest van de missionaris reisde dit jaar een groep leerlingen naar Cochabamba in Bolivia; ook volgend jaar staat die excursie gepland en gaan scholieren meewerken aan projecten voor straat- en weeskinderen.

Woensdag verscheen Harline's boek 'Jacobs Vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw' bij uitgeverij Vantilt in Nijmegen. De auteur, die is geboren en getogen in Californië en als hoogleraar veel publicaties over het religieuze leven in West-Europa tijdens de Reformatie schreef, verdiepte zich in het leven van Jacob Roelands, diens vader Timotheus en grootvader Jacob Rolandus. Harline is momenteel verbonden aan de Brigham Young University in Provo, Utah.

Opzienbarend is het verhaal van de in Boxtel geboren Jacob Roelands, die zich tot woede van zijn vader bekeerde tot het katholicisme en vluchtte naar Antwerpen. Daar trad hij toe tot de orde der Jezuïeten en koos hij voor de missie. Harline is erin geslaagd om aan de hand van uniek bronnenmateriaal een boeiende familiesaga te schrijven, die laat zien dat het in de doorgaans zo verdraagzame Republiek lastig wonen was voor bekeerlingen. De auteur laat zien hoe het leven er in de zestiende en zeventiende eeuw uitzag.

Op uitnodiging van de uitgever, reist Harline begin november door Nederland en België. Dinsdag 8 november bezoekt hij Boxtel en verzorgt hij twee lezingen: op het Jacob-Roelandslyceum (15.30 uur) en bij Heemkunde Boxtel (20.00 uur). Beide lezingen zijn openbaar; wie de voordracht in de aula van het Jacob-Roelandslyceum wil bijwonen, dient zich aan te melden bij de school. De auteur beantwoordt graag vragen en zal zijn boek signeren.

'Jacobs Vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw' verscheen op 2 november. Het boek kost 24,95 euro.