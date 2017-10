Harrie Lagarde overleden

Op de foto: Harrie Lagarde in 2006. (Foto: Brabants Centrum).

Harrie Lagarde is vrijdag overleden. De Boxtelaar is voor velen geen onbekende; jarenlang zat hij in de gemeenteraad voor de partij PvdA/GroenLinks. In 1989 werd hij benoemd tot wethouder in de gemeente Boxtel en was hij verantwoordelijk voor onder meer cultuur, onderwijs, volksgezondheid, sport en sociale zaken.

Lagarde is 81 jaar geworden. De uitvaart is woensdag 11 oktober om 14.00 uur in het crematorium in Eindhoven, Anthony Fokkerweg 150.

In Brabants Centrum van donderdag 12 oktober wordt stilgestaan bij het overlijden van Harrie Lagarde. De Boxtelaar was jarenlang beheerder van de voormalige website van Brabants Centrum.