Grote schade na waterlek Boxtel

De Van der Voortweg in Boxtel heeft zondagmiddag tijdens een lek in de waterleiding grote schade opgelopen. De gemeente Boxtel verwacht dat het weggedeelte tussen de Baanderherenweg en de Van Rijckevorsselstraat opnieuw bestaat moet worden. Dat zal pas na de vorstperiode gebeuren.

Zondagmiddag brak de waterleiding in de Van der Voortweg en stroomden vele tienduizenden liters leidingwater de straat op. Brandweer en Brabant Water werden ingezet om het waterlek te dichten en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Vanwege de vorst is in overleg met Brabant Water besloten de herbestrating van de Van der Voortweg nog even uit te stellen. Het grote gat is maandag gedicht en provisorisch bestraat. Volgens een woordvoerster van de gemeente Boxtel heeft ook de riolering heel wat verduren gehad en is veel zand in de rioolbuizen terecht gekomen. Deze moeten na de vorstperiode gereinigd worden.

Om te voorkomen dat zwaar verkeer een gat in de weg rijdt, blijft de Van der Voortweg tot na de vorst afgesloten. Fietsers, onder wie scholieren van het Baanderherencollege, kunnen gebruik maken van het fietspad aan de schoolzijde. (Foto: Annelieke van der Linden).