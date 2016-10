Groot politieonderzoek in Liempde

Tommie van der Burg (31) uit Best werd vorig jaar doodgeschoten bij Hotel Van der Valk aan de Aalsterweg in Eindhoven. Uit gesprekken met diverse personen bleek dat hij een jaar eerder zwaar werd mishandeld bij een woning in Liempde. De politie heeft dinsdagochtend een 64-jarige man uit Best en een 36-jarige man uit Oirschot aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling. Momenteel wordt een aantal panden onderzocht, waaronder twee in Liempde. In mei werd al een 44-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Van der Burg. Hij zit nog altijd vast, evenals een 37-jarige vrouw uit Eindhoven.

De verdachten uit Best en Oirschot zijn overgebracht naar het politiebureau en worden daar verhoord over hun mogelijke rol bij de mishandeling in 2014. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Van der Burg werd vermoedelijk eind april 2014 zwaar toegetakeld bij een woning in Liempde. Aanleiding voor de mishandeling zou mogelijk verband houden met een eerdere woninginbraak, waarbij hij vermoedelijk betrokken was. Het slachtoffer werd na de zware mishandeling met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis, maar deed geen aangifte bij de politie. De nu aangehouden mannen waren allebei bekenden van het slachtoffer en van de politie, net als de 44-jarige verdachte.

De politie is direct na de arrestaties gestart met een zoekactie in de woningen van de verdachten in Best en Oirschot. Ook worden een paardenstal in Best en twee panden in Liempde doorzocht, waaronder de woning waarbij de mishandeling plaats zou hebben gevonden. Er wordt gezocht naar sporen die kunnen worden gelinkt aan de mishandeling van 2014. Een verband tussen de mishandeling en de latere moord kan niet worden uitgesloten. Daarom zoekt de politie ook naar mogelijke sporen die in verband kunnen worden gebracht met de dood van Van der Burg. De recherche wordt tijdens de doorzoekingen ondersteund door medewerkers van Defensie, die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar verborgen ruimtes. De verwachting is dat deze werkzaamheden zeker de hele dag in beslag gaan nemen.