Glasvezel: nog enkele aansluitingen...

Op de foto: In het buitengebied van de gemeente Boxtel wordt sinds de carnaval volop gewerkt aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat alsnog doen bij de organisatie Mabib. (Foto: Mabib).

Na de carnaval is Mabib gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Boxtel. Inmiddels heeft 64 procent van de huishoudens die in aanmerking komen zich ingeschreven. Dat houdt in dat er nog 36 aanmeldingen nodig zijn om de gewenste zeventig procent te behalen, waarna alle inschrijvers 250 euro terugkrijgen.

Inwoners van de Spurkstraat en Velderseweg die zich hebben aangemeld voor glasvezel, hebben geluk: op deze plekken start Mabib komende week met de eerste huisaansluitingen. ,,Helaas hebben we te maken gehad met vertraging", aldus woordvoerder Martijn Betlem van Mabib. ,,Maar nu kunnen we aan de slag en we hopen dat de ervaringen van de eerste gebruikers positief zijn, zodat we verder kunnen." Hij hoopt dat alle aangemelde huishoudens voor de zomervakantie gebruik kunnen maken van sneller internet.

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, krijgen nog tot en met eind juni de tijd. Betlem: ,,Na die periode blijft het nog steeds mogelijk, maar worden de aansluitingskosten fors duurder. We hopen de laatste twijfelaars de komende weken nog over de streep te trekken, zodat we boven de zeventig procent uitkomen."

Op de website www.mabib.nl/boxtel staat een gedetailleerde planning van de werkzaamheden per straat. Via deze website kunnen huishoudens zich nog aanmelden voor glasvezel.