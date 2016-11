Gemonde heeft zeven razende reporters

Brabants Centrum heeft er sinds dinsdag zeven correspondenten bij in Gemonde. Het nieuwe kinderpersbureau uit groep 7 van de Sint-Lambertusschool maakt een krant met het thema kerst die in dit nieuwsblad zal verschijnen. Op papier én digitaal. De komende weken gaan de razende reporters op pad om interviews te doen, sfeerverslagjes te maken en uiteraard nieuwsfoto's te schieten.

Aandachtig luisterden de redacteuren in spe dinsdag naar de presentatie van initiatiefneemster Yvonne Groenendaal (22) uit Gemonde tijdens de kick-off van het kinderpersbureau. Die legde onder meer uit welke rollen er allemaal op een nieuwsredactie worden vervuld: hoofdredacteur, fotograaf of bijvoorbeeld striptekenaar. Sjors van Lieshout heeft wel oren naar de laatste functie. ,,Ik vind van mezelf dat ik goed kan schetsen en zou graag iets voor de krant maken." Als hij vervolgens hoort dat zijn tekening door wel 20.000 lezers gezien kan worden, moet hij even slikken. ,,Dat is best spannend." Femke Persoons heeft er zin in: ,,Dit is zó cool. Bijna niemand van onze leeftijd schrijft voor de krant." Fleur van der Meijden ziet het project ook wel zitten: ,,We lezen thuis de krant en nu mag ik er gewoon zelf een bedenken." Zij heeft haar oog laten vallen op de baan van journalist én fotograaf. De halfbroer van Amber Schelstraete is journalist. Ze is apetrots dat ze in zijn voetsporen mag treden en de appel valt dan ook niet ver van de boom. Eerder schreef ze voor de afsluiting van de Kinderboekenweek een verhaal dat ze voor de hele school mocht voorlezen. ,,Maar toch ga ik liever fotograferen", bekent ze. ,,Ik doe dat thuis ook veel."

Groenendaal nam het initiatief tot het kinderpersbureau in samenwerking met dorpshuis De Kei. (Foto: Peter de Koning).

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan de editie van Brabants Centrum van donderdag 24 november.