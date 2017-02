Gemeentevijver verlost van sliblaag

Op de foto: Eind december werd een voorschot genomen op het baggeren van de gemeentevijver. Alle vissen werden uit de poel gehaald en verhuisd naar de Vorsenpoel in Boxtel-Oost. (Foto: Daisy Renders).

De gemeentevijver aan de Mgr. Bekkersstraat wordt komende week verlost van een vervuilende sliblaag. Nadat eind december alle vissen uit de poel werden gehaald, is dit een nieuwe stap die past in het plan om het centrum van Boxtel te herinrichten.

Maandag 6 februari klinkt het startsein voor het uitbaggeren van de gemeentevijver. Tot en met donderdag 9 februari zijn enkele parkeerplaatsen aan de Mgr. Bekkersstraat om die reden niet beschikbaar. De wegen rondom de gemeentevijver blijven wel toegankelijk voor automobilisten en fietsers. Vrachtverkeer moet volgens de gemeente Boxtel rekening houden met verkeershinder.

Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de verbetering van de waterkwaliteit. Vooral bij hoge temperaturen zorgt de sliblaag ervoor dat de planten en dieren in het water niet genoeg zuurstof krijgen. Nadat de vijver gebaggerd, is het niet meer toegestaan de dieren in de vijver te voeren. ,,Etenswaren zijn net mest en zorgen voor de groei van (blauw)algen en bacteriën", aldus de gemeente. ,,Dit is gevaarlijk voor de volksgezondheid, het water wordt troebel en gaat stinken. Ook waterplanten, een goede voedingsbron voor eenden en vissen, verdwijnen hierdoor. Als eenden brood eten, gaan ze eerder dood."